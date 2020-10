Design italiano, una mostra e conferenze a Belo Horizonte

Una mostra con pezzi iconici del design italiano, oltre a conferenze e podcast sulle quattro A del Made in Italy: Automazione, Agro-alimentare, Abbigliamento e Arredamento. E' questo il programma dell'Italian Design Day 2020 organizzato dal Consolato d'Italia a Belo Horizonte che si inaugura oggi e terminerà il 30 novembre.

La mostra, dal titolo "Abitare contemporaneo: le 4 A del Made in Italy" e allestita presso Casa FIAT de Cultura. I quattro spazi espositivi ruotano attorno al concetto della trasversalità del design italiano rispetto ai quattro settori alfieri dell'export italiano: Automazione, Agro-alimentare, Abbigliamento e Arredamento. Ogni settore è abbinato alle stanze di una casa: il salone rappresenta l'arredamento, la cucina l'agroalimentare, la camera da letto l'abbigliamento e il garage l'automazione. In mostra tavoli, poltrone, sedie, abiti, accessori e calzature di alcuni tra i più grandi marchi italiani. La scenografia è composta da pannelli che mostrano dettagli architettonici di sette città italiane. Nell'ultimo spazio, dedicato all'automazione, una Fiat 500 rossa, icona di design. In parallelo, saranno divulgati numerosi contenuti digitali, tra conferenze e podcast.

Il 5 novembre, per celebrare il design italiano nel mondo, Dijon de Moraes, direttore della Scuola di Design dell'Università Statale del Minas Gerais ed ex rettore (UEMG), formatosi anche presso il Politecnico di Milano, parlerà della figura e delle opere di Achille Castiglioni, precursore del design contemporaneo.

L'11 novembre sarà la volta del direttore di produzione di FCA in America Latina, Astorino, che metterà in luce l'automazione italiana e la sua evoluzione nel tempo. Il 17 novembre sarà il momento della moda con la testimonianza di Diego Dolcini, un punto di riferimento della fashion italiana.

Infine, il 23 novembre, in concomitanza con la Quinta Settimana della Cucina Italiana nel mondo, toccherà allo chef Massimo Battaglini illustrare l'importanza del mangiar bene e le eccellenze gastronomiche che danno al nostro Paese il primato in Europa per prodotti di qualità certificata.