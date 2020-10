Auto, su Focus due documentari su ingegneria e restauro

Due documentari per gli amanti di ingegneria e restauro delle quattro ruote,'Automobili: le grandi fabbriche' e 'Spirito italiano'. Racconti che spaziano dalla leggenda alla velocità al lusso, passando per prototipi e numeri uno. Il primo documentario è firmato Endemol Shine Group per ITV; il secondo è un prodotto originale e inedito, realizzato dal canale tematico Mediaset. Il doppio appuntamento - il 30 ottobre e il 13 novembre, dalle ore 21,15 - è previsto su Focus (canale 35). Nel dettaglio, 'Automobili: le grandi fabbriche' spazia dall'ingegneria automobilistica alla progettazione, all'assemblaggio fino al collaudo di autovetture da sogno. Dai mostri sacri del lusso e prestazioni su strada, come la Maserati Quattroporte, l'Aston Martin DBS Superleggera e la Bentley Continental GT, ad auto sportive meno note, come la Morgan Plus Six(inglese, motorizzata BMW). La visita degli stabilimenti ripercorre tutta la filiera produttiva, settore per settore: progettazione, carrozzeria, assemblaggio, verniciatura, controllo finale, messa su strada.Il documentario 'Spirito Italiano' si incentra sul restauro di auto d'epoca da collezione, con Corrado Lopresto - imprenditore e collezionista d'auto di fama internazionale, specializzato in auto italiane - in veste di host del programma. Opere d'arte, più che automobili, mostrate allo spettatore con rispetto, passione e curiosità, come per il racconto della rinascita di quattro modelli simbolo della motoristica italiana: Cis Italia del 1948, Alfa Romeo 1900 La Flèche del 1955, Lamborghini Miura del 1968, Alfa Romeo 6C del 1939.