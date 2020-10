Hyundai ottiene 3 Red Dot Award per il Design Concept

Hyundai ottiene tre prestigiosi Red Dot Awards 2020 per il Design Concept, tra cui il 'Best of the Best' nella categoria Mobility & Transportation. Il concept EV 'Prophecy' ha conquistato il premio 'Best of the Best', e Red Dot ha nominato vincitori nel gruppo Design Concept sia la concept EV '45' che il concept 'Neptune', dedicato al camion commerciale fuel cell elettrico di Hyundai. 'Prophecy' e '45' sono parte della gamma del brand Ioniq di Hyundai, dedicato agli EV. 'Prophecy' è la concept EV visionaria di Hyundai, che racchiude in sé un design aerodinamico puro, esprimendo la più recente identità stilistica 'Sensuous Sportiness' del brand.



Facendo leva su un passo allungato e sbalzi ridotti, i designer diHyundaihanno ottenuto la linea automobilistica definitiva, grazie a una nuova architettura EV definita da superfici e volumi incontaminati abbinate ad armonia estetica e funzionalità. Inoltre, 'Prophecy' è la prima concept car sviluppata da una casa automobilistica Coreana a vincere il premio 'Best of the Best' design concept. La concept '45' - che Hyundai ha svelato al Salone di Francoforte 2019 - è un omaggio futuristico a Pony Coupe Concept, icona del brand da 45 anni. Il suo carattere iconico è definito dal suo corpo monoscocca, come anche dal design aerodinamico e leggero ispirato dagli aeroplani degli anni '20. Gli angoli a 45° caratterizzano il frontale e il posteriore, creando una silhouette a forma di diamante. Il design di 'Neptune', il concept di camion fuel cell elettrico, è ispirato ai treni streamliner dell'Art Deco, che hanno rappresentato lo standard del design industriale dal 1936 al 1959. 'Neptune' rispecchia l'impegno di Hyundai verso la mobilità ecosostenibile e la nascita di una società a idrogeno. Il Red Dot Award è uno dei più prestigiosi premi di design al mondo, insieme all'iF Design Award e agli International Design Excellence Awards (IDEA).RedDotannuncia ogni anno i vincitori per Product Design, Brand & Communication e Design Concept.Quest'anno, tra i 4.170 concept design iscritti al Red Dot Award, solo 41 candidature hanno vinto il 'Best of the Best' e 188 sono state nominate 'Winners'.