Autovie Venete: chiuso tratto in A4 per riasfaltatura

Il tratto autostradale della A4 tra Latisana e Portogruaro è stato chiuso alle 11 di questa mattina per il completamento di lavori di riasfaltatura del manto stradale per lo scatolare idraulico. Si tratta di un intervento cominciato sabato sera, dunque programmato, che, a causa del maltempo, sono stati anticipati. Autovie Venete ha reso noto che la chiusura, "per alcune ore", comprende anche l'accesso allo svincolo di Latisana in direzione Venezia e che è dovuta al completamento di lavori di posa di uno scatolare idraulico. I lavori erano programmati per motivi di sicurezza "per evitare il cedimento del sedime stradale". In realtà il cantiere si "sarebbe dovuto effettuare nel corso della notte ma considerato il rischio di un peggioramento delle condizioni atmosferiche (la pioggia avrebbe infatti reso impossibile le operazioni di asfaltatura del manto stradale) si è resa necessaria d'urgenza la chiusura di alcune ore nel corso della mattinata di oggi".