Fiere: Verona, al via Oil&nonoil rassegna sui carburanti

Alla fiera di Verona scatta, da domani fino al 23 ottobre, la rassegna sui carburanti Oil&nonoil. Per l'appuntamento, giunto alla la 15/a edizione, è stata varata una formula che integra l'esposizione in presenza di oltre 60 aziende con un programma di convegni online. Evento in sicurezza grazie al protocollo safebusiness validato dal Cts.



Il quartiere fieristico veronese, per la prima manifestazione allestita dopo il lockdown, ha lavorato a un modello integrato di fiera, con una parte espositiva in presenza e un programma convegnistico in diretta streaming. L'offerta espositiva per l'edizione 2020 prevede la presenza nel padiglione 4 di oltre 60 aziende, rappresentative dei vari settori merceologici legati al mondo delle stazioni di servizio: carburanti convenzionali e alternativi, impianti di rifornimento, stoccaggio e trasporto, sistemi di gestione e tutti i servizi collegati. Come le precedenti edizioni la fiera, principale appuntamento annuale per l'intero settore, inserisce il tema dei carburanti all'interno della mobilità in generale e anche della questione della transizione energetica. Quest'anno più che mai, nella difficile situazione economica, l'evento si propone come un momento di confronto per gli operatori sulle tendenze e l'evoluzione dei mercati dell'energia.