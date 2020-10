McLaren Elva, in 'tour' tra Europa e Medio Oriente

Si avvicina la messa in produzione della McLaren Elva, che parte per un tour in anteprima tra Europa e Medio Oriente. Clienti e appassionati del marchio potranno infatti dare un'occhiata più da vicino a una delle vetture McLaren più esclusive create sino ad oggi e che farà tappa in numerose città tra ottobre e novembre. La Elva, ultima vettura della gamma prodotto Ultimate Series di McLaren, segue la McLaren P1, la McLaren Senna e la Speedtail. Insieme alla sua ispiratrice stilistica, ovvero la McLaren-Elva M1A sports racer, la McLaren Elva protagonista del tour sarà quella proposta nel tema Elva M1A di MSO. Basata sulla superleggera M1A di Bruce McLaren che ha ripetutamente battuto il record sul giro del Motorsport Park al Gran Premio del Canada di auto sportive nel 1964 (Canadian Sports Car Grand Prix), il tema Elva M1A di MSO propone una fascia in stile race nel colore Magnesium Silver che si prolunga lungo il predellino, corre attorno allo splitter anteriore e sale sul cofano, accompagnato da un gessato Accent Red. La Elva ha una carrozzeria tutta in fibra di carbonio, completata dall'iconica grafica da corsa numero 4 di Bruce McLaren.

I clienti potranno anche provare il nuovo ed avanzato sistema di realtà virtuale per viaggiare in ogni dettaglio dell'auto, attraverso il McLaren Advanced Visualiser (MAV), tecnologia chiave per dare vita a idee e concetti con immagini virtuali di altissima qualità. Creato da McLaren il software era originariamente progettato per un video gioco. Il MAV utilizza il rendering con risoluzione ultra-HD per visualizzare i singoli elementi personalizzabili dell'Elva e infine unirli tutti per creare una vettura completa, con una visualizzazione del risultato finale praticamente immediata. In particolare, le prossime date del tour sono quelle organizzate presso i punti McLaren di Milbrook, nel Rego Unito, da domani al 23 ottobre, di Dubai dal 26 al 27 ottobre, di Riyadh dal primo all'8 novembre e di Parigi all'inizio di dicembre.