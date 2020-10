A25, chiusura rampe in entrata e uscita Bussi-Popoli

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per il completamento dei lavori di adeguamento sismico del viadotto-rampa dello Svincolo di Bussi-Popoli che collega la SS5 Tiburtina-Valeria all'autostrada A25, fino alle 20 del 16 ottobre è disposta la chiusura delle rampe di entrata in A25, sia per il traffico verso Pescara/interconnessione A14 sia per il traffico verso Roma/L'Aquila/Teramo; per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Pescara/interconnessione A14 si consiglia di utilizzare lo svincolo Torre de' Passeri; per i veicoli diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo si consiglia lo svincolo di Pratola Peligna. Inoltre, fino alle 20 di venerdì 16 ottobre sarà disposta la chiusura anche delle rampe in uscita dall'A25, sia per il traffico proveniente da Pescara/interconnessione A14 sia da Roma/L'Aquila/Teramo; conseguentemente, i veicoli provenienti da Pescara/A14 e diretti sulla viabilità ordinaria potranno utilizzare lo svincolo di Torre de' Passeri; i veicoli provenienti da Torano/Roma/L'Aquila diretti verso la viabilità ordinaria potranno utilizzare lo svincolo di Pratola Peligna/Sulmona per proseguire, in entrambi i casi, sulla SS5 Tiburtina/Valeria.