Volkswagen Motorsport non parteciperà a Goodwood SpeedWeek

La Volkswagen Motorsport cancella la sua partecipazione alla Goodwood SpeedWeek. La decisione è stata presa per tutelare la salute dei collaboratori coinvolti, considerato l'aumento dei contagi nella pandemia da Coronavirus.



La Volkwagen Motorsport avrebbe dovuto partecipare allo Shootout della Goodwood SpeedWeek con l'elettrica da corsa ID.R.

''Ci spiace molto non poter essere a Goodwood quest'anno, ma la salute dei nostri collaboratori è prioritaria - ha dichiarato Sven Smeets, Direttore della Volskwagen Motorsport - Dopo lunghe discussioni interne, siamo convinti sia la decisione giusta, vista la situazione attuale. Chiaramente ci sarebbe piaciuto tanto competere sul Goodwood Motor Circuit, ma purtroppo ciò non è possibile per noi al momento. Non è opportuno portare una squadra di così tante persone dalla Germania al Regno Unito in un momento in cui, per prevenire la diffusione del coronavirus, vengono messe in atto misure sempre più importanti in tutti i Paesi europei. Anche se non potremo partecipare, auguriamo agli organizzatori e ai partecipanti alla SpeedWeek un grande successo e speriamo di tornare a gareggiare a Goodwood nel 2021, in circostanze diverse. Questo weekend saremo tutti a casa a guardare l'evento in streaming''.



Nei programmi originali, la Volkswagen Motorsport avrebbe dovuto competere nello Shootout della Goodwood SpeedWeek con la sua ID.R da 500 kW (680 CV). La struttura della gara è simile a quella della Hillclimb del Goodwood Festival of Speed, che Romain Dumas ha vinto al volante della ID.R nel 2018 e nel 2019. Lo scorso anno, il pilota francese aveva ottenuto il record assoluto con un tempo di 39,90 secondi.