I camion in pista a Misano nel Grand Prix Truck

Dopo la chiusura della stagione motociclistica il Misano World Circuit 'Marco Simoncelli' ospita un appuntamento internazionale: il 14 e 15 novembre, saranno in pista i camion nel Grand Prix Truck.

Dopo il primo appuntamento con tre gare a Most (Repubblica Ceca) a fine agosto, nel prossimo weekend i camion torneranno in pista all'Hungaroring (Ungheria) dove saranno in programma quattro gare. Misano World Circuit sarà quindi l'epilogo della stagione e proclamerà il campione europeo 2020.

I camion corrono con il limitatore di velocità a 160 chilometri orari, pesano oltre 5,3 tonnellate e non possono emettere fumi dal tubo di scarico.

Gli appassionati potranno accedere solo in tribuna. Mwc chiederà la deroga per l'ingresso al pubblico e la speranza è che si possa arrivare vicini ai 5.000 ingressi, osservando il protocollo sicurezza già sperimentato fin dalla MotoGP a metà settembre. Accanto al Grand Prix Truck si aggiungeranno due gare automobilistiche, il Trofeo Super Cup, gara riservata a vetture Turismo e la Smart E-Cup 2020 dedicata alle piccole vetture tedesche con alimentazione elettrica.