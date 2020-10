Gran Sasso: Mit, da stanotte pulizia calotte gallerie traforo

Oggi, 15 ottobre, a partire dalle ore 22, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, si recherà al Traforo del Gran Sasso per assistere all'inizio delle operazioni di pulizia delle calotte delle gallerie. Lo si legge in una nota del Ministero.

"Stanotte, assieme al commissario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Gisonni, andrò ad assistere all'avvio delle operazioni di pulizia delle calotte delle gallerie del Traforo - spiega il vice ministro Cancelleri - perché voglio rendermi conto personalmente della tecnica innovativa che verrà utilizzata per evitare qualsiasi infiltrazione nel sistema idrico. Grazie a questo Governo, con il decreto Semplificazioni finalmente stiamo facendo partire lavori fermi da anni e stiamo effettuando la manutenzione su tante opere infrastrutturali del territorio nazionale".

L'operazione - si legge nella nota - interesserà tutti i 20 km del Traforo (ciascuna delle due gallerie misura circa 10.200 m) con un impiego a regime di 15 squadre di operai. Per i lavori verrà utilizzata una tecnica innovativa basata sulla aspirazione del materiale da rimuovere, minimizzando, così facendo, ogni possibile effetto ambientale o infiltrazione nel sistema idrico del Gran Sasso. Le operazioni di pulizia delle calotte delle gallerie del Traforo del Gran Sasso dureranno in tutto circa 40 giorni e verranno svolte nelle ore notturne, fra le 22 e le 6, in modo da non compromettere l'esercizio autostradale del Traforo e restituire ai cittadini la piena fruibilità a ridosso dell'inizio del periodo invernale.