Citroën C5 Aircross hybrid plug-in, on air campagna Tv

Per accompagnare il lancio in Italia di suv Citroën C5 Aircross hybrid plug-in, arriva la nuova campagna Tv, on air dall'11 al 24 ottobre, abbinata aduna pianificazione Digital per una comunicazione impattante e di grande visibilità a 360°. Nel film realizzato con l'agenzia Traction, tre colleghi sono a bordo di suv Citroën C5 Aircross hybrid plug-in. Uno di loro, seduto sul sedile posteriore, non smette di parlare. Dimostrando un entusiasmo che gli altri non sembrano necessariamente condividere, spazia da un argomento all'altro, in un estenuante monologo senza fine. Seduti davanti, il conducente e il passeggero, si scambiano lunghi ed eloquenti sguardi che esprimono il loro unico desiderio di avere a bordo un po' di silenzio. Mentre il passeggero chiaccherone inizia un altro lungo discorso sul comfort della vettura e sottolinea il fatto che sia un vero peccato che non sia elettrica … a quel punto si presenta un'occasione perfetta per il conducente per zittire il molestatoreattivando immediatamente la modalità di guida 100% elettrica. Finalmente,un silenzio totale pervade l'abitacolo. Diretto da Didier Barcelo (production Henry), il film è stato diffuso inizialmente sui Social Media della marca, poi in Tv in Europa, a partire dal mese di settembre. In Italia la campagna di comunicazione è veicolata attraverso una pianificazione a 360° di grande impatto su Tv e Digital. Il film da 30'' è on air a partire dall'11 ottobre fino al 24 ottobre.



In sinergia con la Tv, la comunicazione di suv C5 Aircross hybrid plug-in è rinforzata dalla campagna Digital, dal 12 al 25 ottobre, realizzata in diversi formati (Banner, Skin e Native) e da una video strategy, di grande visibilità.