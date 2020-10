Autostrade: test gestione velocità su Autobrennero

E' iniziata l'ultima fase del progetto "BrennerLec" di gestione dinamica della velocità sull'autostrada del Brennero con l'obiettivo di ottimizzare i sistemi previsionali del traffico e della qualità dell'aria.

Questa modalità, spiega una nota, "consente di ottenere risultati significativi sia in relazione alla qualità dell'aria, con riduzione delle emissioni di biossidi di azoto e anidride carbonica, sia per evitare gli incolonnamenti, riducendo di conseguenza i tempi di percorrenza".

Il progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma "Life" terminerà a settembre 2021. L'Agenzia per l'ambiente e per la tutela del clima della Provincia di Bolzano assieme ai partner di progetto, Autostrada del Brennero, Agenzia provinciale per l'ambiente di Trento, Università di Trento, Noi Techpark e Cisma, hanno riavviato le attività di test lungo il tratto sperimentale, tra le stazioni autostradali di Egna-Ora e San Michele-Mezzocorona, in entrambe le direzioni.

"Con il progetto BrennerLec mi voglio rivolgere agli automobilisti che percorrono il tratto autostradale Bolzano-Trento per sensibilizzarli in merito all'utilizzo consapevole del loro veicolo a motore e per far capire loro quanto ciò possa incidere in modo assai rilevante sulla qualità dell'aria che respiriamo - afferma l'assessore provinciale all'ambiente, Giuliano Vettorato - Credo sia fondamentale coinvolgere i cittadini e sensibilizzarli in merito all'importanza di tutelare il bene comune aria, un bene che tutti diamo per scontato e illimitatamente disponibile, anche se in realtà non è così".

Gli automobilisti che percorrono la A22 tra Bolzano e Trento, in entrambe le direzioni, possono vedere esposta la segnaletica di velocità consigliata identificabile grazie al cartello 100 km/h rettangolare su sfondo verde. Tale segnalazione viene esposta nei giorni e nelle ore in cui ridurre la velocità produce il massimo del beneficio ambientale.