Audi, presente in forza a Milano Monza Open Air Motor Show

I quattro anelli di Audi saranno presenti in forza al Milano Monza Open Air Motor Show. Per il salone dell'auto che si svolgerà all'aperto dal 29 ottobre al 1° novembre, Audi sarà in campo con il tema della mobilità sostenibile mediante una tecnologia e sarà sarà quindi presente per le strade della città per far conoscere da vicino alcuni modelli che esemplificano lo stato dell'arte sportivo e tecnologico del brand. In Piazza Duomo sarà esposta Audi e-tron S Sportback, ovvero l'evoluzione della trazione integrale nell'era dell'elettrico e a 40 anni dall'introduzione del sistema quattro.

Con il nuovo SUV sportivo, la casa dei quattro ha introdotto nella versione ad alte prestazioni del SUV un powertrain da oltre 500 CV composto da tre motori elettrici che accompagnano la trazione integrale quattro elettrica e l'innovativa funzione torque vectoring elettrica con ripartizione attiva e variabile della coppia sull'assale posteriore. L'elettrica dei quattro anelli scatta da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. I tre motori elettrici erogano una potenza massima, in modalità boost, di 503 CV e una coppia di 973 Nm. La batteria ad alta tensione, posizionata sotto la cellula abitacolo, può accumulare 95 kWh di energia elettrica. Audi e-tron S Sportback percorre sino a 369 km nel ciclo combinato WLTP e può essere ricaricata in corrente continua (DC) con potenze fino a 150 kW. Via Montenapoleone, invece, ospiterà le più recenti novità della gamma performante di Audi Sport, che quest'anno festeggia l'importante traguardo dei 25 anni della gamma RS, rappresentata da Audi RS Q8, il top di gamma della famiglia Q, in cui la potenza di 600 CV si accompagna al sistema mild-hybrid a 48 Volt, da Audi RS 6 Avant, quarta generazione dell'icona RS dove alla potenza di 600 CV si accompagnano una capacità di carico sino a 1.680 litri e un'elevata efficienza garantita dalla combinazione del sistema mild-hybrid a 48 Volt e della tecnologia cylinder on demand, e Audi RS Q3 Sportback, che ha inaugurato il segmento dei SUV coupé compatti high performance da 400 CV e che è equipaggiata con il pluri-premiato 5 cilindri 2.5 TFSI per una sonorità unica e inconfondibile. La presenza Audi nel Quadrilatero della moda è anche una conferma della partnership che da sette anni lega Audi all'associazione MonteNapoleone District.