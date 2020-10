Alfa Stelvio Quadrifoglio è Suv dell'Anno per Auto Zeitung

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, il potente modello di punta della gamma, ha vinto il contest promosso dalla prestigiosa rivista Auto Zeitung - testata del Gruppo Bauer Media, che conta 15mila dipendenti in 13 Paesi - ed è stato proclamato 'Suv dell'Anno 2020'. Stelvio Quadrifoglio ha superato la concorrenza composta da undici competitor, tra cui i più potenti suv dei principali brand tedeschi, italiani e inglesi. Per il primo suv della Casa del Biscione il titolo 2020 arriva dopo quello già ottenuto nello stesso contest di Auto Zeitung due anni fa. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è dotato di motore V6 bi-turbo a benzina da 510 CV, che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 283 km/h. La maneggevolezza e l'agilità di questo suv sportivo sono frutto delle sospensioni attive a controllo elettronico (Alfa Active Suspension), del selettore Alfa DNA. Pro Dynamic Driving Control, al quale è stata aggiunta la modalità performante Race, dell'impianto frenante ad alte prestazioni Brembo, della trazione integrale Alfa Q4, della distribuzione ideale del peso (50/50) tra l'asse anteriore e posteriore e dello sterzo estremamente diretto. I sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara aumentano ulteriormente il piacere della guida, oltre al cambio automatico a otto velocità azionabile anche con le palette a volante. Poco dopo il suo debutto, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ha stabilito il record su giro nella categoria suv di serie sul leggendario tracciato anello del Nordschleife al Nuerburgring. Tra le principali novità del Model Year 2020, i sistemi elettronici avanzati di assistenza alla guida, che consentono di raggiungere la guida autonoma di livello 2, e un sistema di infotainment di nuova generazione dotato di un display da 8,8 pollici.