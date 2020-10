Una DS7 Crossback E-Tense ad ambasciatore francese in Italia

Francesco Calcara, managing director DS Automobiles Italia, ha consegnato una Ds 7 Crossback E-Tense 4x4 Plug-In Hybrid all'aAmbasciatore di Francia in Italia, Christian Masset. DS 7 Crossback rappresenta un'avanguardia tecnologica in termini di ecosostenibilità, grazie alle emissioni di soli 34 grammi di CO2. La consegna è stata anche l'occasione per ricordare l'impegno condiviso per lo sviluppo di tecnologie d'avanguardia e sostenibili, per accelerare il processo di transizione energetica e per la riduzione delle emissioni. Obiettivo comune che è possibile raggiungere immersi nella raffinatezza che l'abitacolo di DS 7 Crossback offre, grazie alsavoir-faire parigino proposto attraverso materiali pregiati e lavorazioni artigianali.