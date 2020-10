Renault, nel 2021 un suv elettrico su nuova piattaforma

Partito il conto alla rovescia per annunciare il nuovo concept di suv elettrico targato Renault che arriverà il prossimo anno. Questo mese la casa della Losanga svelerà una concept car che mostrerà in anteprima il nuovo modello, 100% elettrico, realizzato su una nuova piattaforma. L'occasione potrebbe essere, con molta probabilità - secondo quanto si legge sul sito AutoExpress - l'evento inaugurale 'eWays', forum che si terrà dal 15 al 26 ottobre dedicato alla rivelazione di nuove tecnologie e veicoli elettrici e ibridi Renault.



Dai teaser che circolano, si nota chiaramente un nuovo approccio del brand per il design radicale con fari a Led.

Tuttavia, la società ha confermato che la concept car presenterà direttamente in anteprima un suv elettrico in arrivo su una nuova piattaforma chiamata CMF-EV.



La piattaforma CMF-EV è già in uso nell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, alla base della nuova Nissan Ariya completamente elettrica. Nella Nissan, sono offerte due dimensioni della batteria - 65kWh e 90kWh: la versione di produzione del concept Dacia Spring - che potrebbe diventare l'auto elettrica tradizionale più economica del Regno Unito quando arriverà - sarà rivelata insieme alla nuova concept car.