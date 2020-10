PURE ETCR, anche a Adria (RO) nuova serie berline elettriche

Ci sarà anche una tappa italiana, sull'autodromo di Adria in provincia di Rovigo, per una delle gare dimostrative del campionato '100% elettrico' PURE ETCR nel 2020. Gli organizzatori della prima serie per auto da turismo multimarca alimentate a batteria - che hanno corso per la prima volta a Copenaghen nell'ambito dell'Historic Grand Prix - hanno annunciato infatti il calendario per questa stagione di 'prova' in attesa che tutti i team che si impegneranno nel campionato 2021 mettano a punto i loro bolidi completamente elettrici. Oltre alla tappa in Danimarca le berline del PURE ETRC (molto simili nell'aspetto a quelle con motore benzina che corrodono nelle gare del TCR) si vedranno il 15-18 ottobre alla Goodwood Speed Week nel Regno Unito), il 31 ottobre-1 novembre alla MotorLand Aragon in Spagna e infine il 14-15 novembre all'Adria International Raceway, in occasione della finale del campionato WTCR. Allo scopo l'autodromo veneto è stato modificato con un ampliamento della pista e - grazie alla nuova omologazione della FIA - sarà la prima pista italiana dopo Monza nel 2017 ad ospitare nuovamente una prova del mondiale per vetture turismo.



Nell'evento che si è svolto a Copenaghen - città scelta perché mira a essere la prima capitale a emissioni zero entro il 2025 - Il Ceo di CHGP (organizzatore della serie) Jac Nellemann e il direttore del campionato PURE ETCR Xavier Gavory hanno confermato che la prima stagione completa di PURE ETCR nel 2021 comprenderà sei eventi; quattro in Europa da maggio ad agosto e due fuori dal Continente in ottobre e novembre. Un calendario che è stato ottimizzato per rispondere alla 'filosofia' della serie che non prevede il trasporto aereo ma quello marittimo che genera un impatto ambientale 100 volte inferiore. Svelata nell'evento in Danimarca la Energy Station, una megastruttura che sarà il fulcro del paddock PURE ETCR in cui auto si caricheranno insieme, sotto gli occhi degli appassionati. Per alimentare le vetture dei vari team si utilizzerà solo energia fornita dai generatori fuel cell a idrogeno per garantire potenza decarbonizzata e un sottoprodotto della sola acqua. Una volta completamente cariche (si passa dal 10 al 90% di potenza della batteria in meno di un'ora) le auto di PURE ETCR produrranno un picco di 500 kW (680 Cv) valore che le rende non solo le auto da turismo più potenti mai realizzate, ma anche le più veloci. Confermato l'ingresso in PURE ETCR di Hyundai Motorsport che ha utilizzato l'evento di Copenaghen per mostrare la Veloster N ETCR che gareggerà (per il momento, visto che altre squadre stanno per annunciate la partecipazione) nel 2021 contro la Cupra e-Racer e l'Alfa Romeo Giulia ETCR di Romeo Ferraris. Collaboreranno alla serie Goodyear e TAG Heuer. In particolare il direttore Motorsport di Goodyear EMEA, Ben Crawley, ha delineato le principali sfide tecniche affrontate nella creazione di pneumatici da corsa per veicoli elettrici, con il risultato di una copertura specifica - l'Eagle F1 SuperSport - che è ultra resistente e adatta ad ogni condizione, garantendo numeri di produzione e di trasporto inferiori con un impatto positivo sull'ambiente.