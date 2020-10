FAW Group aumenta le vendite nel 2020 in Cina

La First Automotive Works (FAW) Group Co. Ltd., il principale costruttore automobilistico cinese, ha venduto 2.656.744 veicoli nei primi tre trimestri del 2020, in aumento dell'8% su base annua, come rivelato da varie fonti societarie. Le vendite di automobili del marchio Hongqi, un'icona in Cina, sono arrivate nei primi nove mesi dell'anno a 130.091, in crescita del 104,4% su base annua, mentre nello stesso periodo un altro importante marchio del gruppo cinese, Jiefang, che produce mezzi pesanti, ha venduto 400.000 vetture, in aumento del 46% su base annua.

Anche la FAW-Volkswagen, una joint venture costituita dal gruppo cinese con la casa automobilistica tedesca, ha aumentato sia la produzione che le proprie vendite nei primi tre trimestri del 2020, esattamente come la FAWToyota, un'altra joint venture della casa cinese costituita con il costruttore giapponese. Fondato nel 1953 nella città nord-orientale cinese di Changchun, il FAW Group è considerato la culla dell'industria automobilistica cinese.