Guida auto con patente revocata nel 2011, multa da 5mila euro

Le era stata revocata la patente nove anni fa, ma decide di riprendere l'auto: denunciata dai carabinieri di Frosolone (Isernia) dovrà pagare una multa di cinquemila euro. La donna - secondo una ricostruzione degli investigatori - è stata fermata a un posto di blocco per normali controlli. Da qui la dichiarazione falsa di aver dimenticato la patente a casa e i successivi accertamenti: era dal 2011 che non aveva il documento che consente di guidare un'auto. Sempre in altomolise, i militari dell'Arma hanno denunciato un uomo che ha rifiuta di sottoporsi all'alcol test. Una coppia, invece, è stata denunciato a Venafro (Isernia) per violazione delle misure di sorveglianza. E infine a Isernia, i carabinieri hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza, sequestrata l'auto e sospesa la patente.