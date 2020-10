Bisarca 'perde' auto su raccordo autostrada, danni a veicoli

Incidente 'rocambolesco' lungo il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, tra le uscite di Comacchio e Corte Centrale: una bisarca carica di automobili ha perso uno dei mezzi, finito in mezzo alla carreggiata e poi centrato da un paio di veicoli in transito.

A dare l'allarme al 112, un automobilista spaventato dalla 'caduta' dall'autotreno - in viaggio in direzione di Ferrara - di un'auto, finita sulla carreggiata e poi cappottata. Il guidatore la cui telefonata è stata ricevuta dai militari della stazione di Comacchio è riuscito a evitare l'ostacolo: lo stesso non è accaduto per altre due autovetture che si sono trovate la macchina senza controllo in mezzo alla strada: nella collisione non ci sono state conseguenze gravi, salvo i danni ai veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Porto Garibaldi e Massa Fiscaglia, la Polizia Locale di Comacchio. L'asse stradale è stato chiuso per risistemare la carreggiata e la circolazione è tornata alla normalità dopo circa due ore.

L'autotrasportatore, rintracciato dopo poco, ha fornito tutta la documentazione necessaria per l'accertamento del sinistro e al risarcimento dei danni arrecati agli automobilisti coinvolti nella vicenda.