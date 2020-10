Rally: a Monza ultima prova Mondiale Wrc

Aci Rally Monza, in programma ad inizio dicembre, sarà valido come prova conclusiva del Campionato del Mondo Rally. Si è infatti chiusa in maniera positiva la complessa trattativa che ha visti protagonisti Automobile Club d'Italia, FIA, Federazione Internazionale dell'Automobilismo Sportivo, e WRC Promoter, la società che promuove della serie iridata rally. L'obiettivo comune era quello di dare una chiusura assoluto rilievo alla serie 2020, particolarmente colpita dalla pandemia, un evento importante che unisse al fatto agonistico anche una visibilità importante, sicuramente garantita dal prestigio e dalla storia del Monza Eni Circuit, tempio del motorismo mondiale. Il circuito brianzolo sarà il cuore pulsante della corsa ospitando oltre al Quartier Generale della gara e al Parco Assistenza, anche due delle tre tappe programmate, mentre la terza è prevista nella zona di Como.