Firenze ad Anci, i monopattini abbiano targa e assicurazione

"La scorsa settimana, come assessori delle Città metropolitane, abbiamo fatto ad Anci una serie di proposte, vediamo quali saranno i tempi. Da Firenze è partita proposta della targa e dell'assicurazione obbligatoria per i monopattini: non sarà nell'immediato ma ci arriveremo perché secondo noi questo è fondamentale". Lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, a margine di un evento a Palazzo Vecchio. Giorgetti, che si è detto "preoccupato per il futuro" per disciplinare al meglio il transito dei monopattini, ha ricordato che "a breve ci sarà anche il servizio di sharing, con 900 mezzi a disposizione".