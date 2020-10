EQ Power Tour, al via roadshow con le plug-in della Stella

La famiglia EQ Power della Stella, la gamma di vetture plug-in hybrid più diversificata del segmento premium, attacca la spina a Verona, da oggi fino a domenica, per la prima tappa dell'EQ Power Tour, il roadshow nato per far conoscere i valori della famiglia ibrida plug-in firmata Mercedes-Benz. ''Le ibride plug-in rappresentano il futuro, ma anche il presente di una mobilità intelligente, attenta all'ambiente, al comfort e al risparmio - ha dichiarato Dario Palma, Product Marketing & Innovative Services Manager Mercedes-Benz Italia - Una scelta in grado, al tempo stesso, di garantire eccellenti prestazioni, grazie al matrimonio tra un motore tradizionale e un modulo elettrico di ultima generazione, che assicura percorrenze a zero emissioni fino a 100 chilometri.



Numerosi vantaggi cui si aggiungono anche quelli fiscali, quali ad esempio l'esenzione dal bollo, e diversi incentivi locali tra cui il parcheggio gratuito sulle strisce blu e l'accesso alle zone a traffico limitato, a seconda della Regione o del Comune in cui si risiede''. Protagoniste dell'EQ Power Tour, Classe A, Classe B, CLA e GLA equipaggiate con il nuovo motore 250e, un propulsore benzina in grado erogare 218 CV di potenza di sistema, con un'autonomia in modalità elettrica di ben 70 chilometri, perfetta per l'utilizzo di tutti giorni. A rappresentare la famiglia suv, il segmento di maggior volume nella gamma della Stella, il nuovo GLE 350 de, frutto dell'unione tra l'ultima generazione dei motori diesel della Stella e un potente modulo elettrico, che consente di percorrere fino a 100 chilometri a zero emissioni. Le compatte EQ Power della Stella montano il motore in posizione trasversale e per il cambio a doppia frizione 8G-DCT è stato sviluppato un gruppo di trasmissione ibrido compatto che segue gli stessi principi tecnici del componente corrispondente nei veicoli con motore longitudinale. Si tratta di un motore sincrono ad eccitazione permanente con rotore interno. Per la prima volta in Mercedes-Benz, il motore a combustione interna è avviato esclusivamente dal motore elettrico; i modelli ibridi compatti non dispongono infatti di un motorino di avviamento da 12 volt separato (starter). Il motore elettrico eroga 75 kW di potenza; insieme al motore a quattro cilindri da 1,33 litri garantisce una potenza complessiva di 160 kW(218 CV) e una coppia complessiva di 450 Nm. Le nuove vetture compatte con EQ Power si caratterizzano soprattutto per il piacere di guida (elettrica) e l'idoneità all'uso quotidiano, che si riscontrano in un'autonomia elettrica di 71-79 km (NEDC) ma anche nella velocità di ricarica. Se collegati a una wallbox da 7,4 kW in corrente alternata (CA), questi modelli ibridi plug-in compatti passano da un livello di carica (SoC, 'Status of Charge') del 10% al 100% in 1 ora e 45 minuti. La ricarica in corrente continua (CC) da 24 kW richiede circa 25 minuti per portare il livello di carica dal 10 all'80%. Le batterie sono fornite da Deutsche Accumotive, società affiliata di Daimler al 100%. La batteria ad alto voltaggio è raffreddata ad acqua e pesa circa 150 kg.