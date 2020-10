Basta code a Varese, rotatoria a uscita Autolaghi

Sarà risolto, dopo quasi un secolo, il problema dell'ingresso e dell'uscita da Varese attraverso l'autostrada dei Laghi (A/8) che arriva nel capoluogo con una strettoia regolata da un semaforo. Anomalia che costringe ogni giorno migliaia di pendolari ad interminabili code. E' stato infatti approvato oggi un emendamento al 'Decreto Agosto' che stanzia due milioni di euro per finanziare la copertura della linea ferroviaria e la creazione di una rotatoria allungata.

L'emendamento è stato presentato dal senatore Alessandro Alfieri (Pd) che ne ha dato notizia. Il sindaco Davide Galimberti (Pd) ha accolto con soddisfazione lo stanziamento che sblocca un'opera attesa da decenni. Il progetto esecutivo potrebbe essere presentato entro un mese.

"Tutti i varesini e tutti coloro che transitano dal capoluogo conoscono purtroppo bene l'imbuto e le code che si formano al semaforo di largo Flaiano, l'ingresso in città dall'autostrada.

Oggi possiamo farlo diventare solo un brutto ricordo - ha spiegato Alfieri -. Sono davvero molto soddisfatto per questo risultato storico per la nostra città. E' la dimostrazione di come il Governo sia vicino a Varese e ne abbia riconosciuto il suo ruolo di ponte socio-economico sulla direttrice Milano/Svizzera. Un grande merito va al sindaco Galimberti e all'assessore Andrea Civati che con tenacia e competenza hanno costruito le basi per il nuovo progetto con Rfi e Anas in tempi molto rapidi".