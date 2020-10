Audi Q7 plug-in hybrid, auto ufficiale nuova Valanga Azzurra

Consegnate oggi alla FISI nel suggestivo scenario dell'Hangar Bicocca a Milano le oltre 40 vetture della flotta Audi che verranno utilizzate per gli spostamenti degli sportivi durante la stagione agonistica 2020/2021.

Un evento, quello odierno, che assume un valore particolare perché celebra - con un rapporto di stretta collaborazione dal 2007 fra Audi e FISI - il centenario dalla fondazione della Federazione Italiana Sport Invernali. La sportività è uno dei pilastri su cui si basa da sempre la Marca dei Quattro Anelli e che trova massima espressione nel motorsport, nell'applicazione ai modelli stradali di tecnologie all'avanguardia (come la trazione integrale Quattro) e operazioni di supporto a numerose specialità agonistiche. Atleti del calibro di Federica Brignone, Dominik Paris, Sofia Goggia e Federico Pellegrino, oltre tanti altri protagonisti della nuova 'valanga azzurra' hanno ricevuto all'Hangar Bicocca a Milano le chiavi delle fiammanti Audi Q7 plug-in hybrid, un modello che rappresenta la soluzione di mobilità consapevole ad alte prestazioni in ambito premium.



La flotta totale Audi per FISI, comprese le vetture per lo staff e per l'organizzazione, è di 48 vetture. Dal 2007 Audi è vicina agli atleti della Federazione, con una partnership che è cresciuta nel tempo, trasformandosi in una condivisione di strategie e di comunicazione, forte della lunga tradizione dei due brand e della comune attenzione all'eccellenza. In occasione del centenario dalla fondazione della Federazione Italiana Sport Invernali, Audi ha voluto sottolineare il suo legame con il mondo dello sci e degli altri sport alpini, con la consegna da parte di Massimo Faraò, direttore marketing di Audi Italia, a Flavio Roda presidente della FISI di un artistico trofeo che - sintetizzando i due concetti di velocità e montagna - celebra tredici anni di proficua collaborazione in due territori solo apparentemente lontani ma in cui precisione, eccellenza tecnica e impegno portano ai traguardi più alti.



Porre l'uomo al centro del proprio fare significa, per la Casa dei Quattro Anelli, affrontare il tema della mobilità sostenibile mediante una tecnologia utile e un approccio neutrale volto allo sviluppo di tutti i sistemi di alimentazione. L'elettrificazione della gamma procede così con l'ampliamento dell'offerta 100% elettrica, con l'evoluzione nel segno dell'efficienza della gamma Audi Sport e con il completamento della gamma ibrida plug-in.



Proprio Audi Q7 TFSI-e Quattro rafforza l'offensiva tecnologica Audi votata alla mobilità consapevole. Assieme ad Audi Q5 TFSI-e Model Year 20, versione ibrida plug-in del suv dei Quattro Anelli, alle varianti PHEV della berlina e Avant Audi A6, della coupé a cinque porte Audi A7 Sportback e dell'ammiraglia Audi A8, e alla nuova Audi A3 Sportback PHEV, lo sport utility full size arricchisce l'ampia gamma della famiglia plug-in.



Caratterizzata da due step di potenza disponibili - un unicum sul mercato - e da prestazioni sportive, Audi Q7 PHEV abbina consumi ed emissioni contenute, sensibili vantaggi in termini di mobilità e fiscalità, un'autonomia di 40 km in modalità elettrica ideale per il commuting urbano e la possibilità di ricaricare la batteria comodamente da casa.



Analogamente agli altri modelli ibridi plug-in, Audi Q7 TFSI-e Quattro Tiptronic può contare su due 'cuori'. Al propulsore termico V6 3.0 TFSI, turbo benzina a iniezione diretta da 340 Cv, si accompagna un motore elettrico sincrono da 128 Cv che è integrato, insieme alla frizione di separazione, nella trasmissione automatica Tiptronic a 8 rapporti. La batteria agli ioni di litio è caratterizzata da una capacità di 14,3 kWh. In virtù delle differenti performance del motore elettrico in modalità boost, Audi Q7 TFSI e è disponibile in due step di potenza: 3.0 (60) TFSI-e da 456 Cv e 3.0 (55) TFSI-e da 381 Cv.