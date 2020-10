Mercedes Benz Roma, va in pensione il ceo Benito De Filippis

Spirito di adattamento alle evoluzioni del tempo ed apertura al cambiamento: sono queste le chiavi del successo di Mercedes Benz e di tutte le persone che lavorano in questa azienda. Un esempio su tutti Benito De Filippis, ceo di Mercedes Benz Roma, che in quarant'anni di carriera ha assistito a tutte le evoluzioni del mondo dell'auto e in particolare modo alla rivoluzione di questi ultimi anni, dove la guida elettrica, autonoma e connessa sta letteralmente cambiando la visione di mobilità. Alla fine di quest'anno Benito De Filippis andrà in pensione: era il 1981 quando entro a far parte del Gruppo Daimler.



Un percorso professionale che va di pari passo con la storia di Mercedes-Benz in Italia, dai mitici anni del Sec all'era della digitalizzazione, nel lungo percorso che ha visto radicalmente cambiare il concetto di mobilità, mutando la naturale vocazione dell'azienda, da semplice costruttore di automobili a provider di servizi di mobilità.



Da diversi anni, la filiale italiana della Stella è diventa un importante punto di riferimento nelle presentazioni stampa di Mercedes-Benz Italia e gli interventi di Benito De Filippis nel corso delle conferenze stampa hanno sempre rappresentato un interessante momento di approfondimento e confronto sulle numerose tematiche che ruotano intorno al complesso mondo dell'automotive, visto dalla parte della rete.