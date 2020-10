Bici e monopattino di due bimbi multati da vigili a Salina

Bici e monopattino utilizzati da due bambini sono stati multati dai vigili urbani di Leni, piccolo Comune dell'isola di Salina nelle Eolie per "intralcio al traffico pedonale". I due "trasgressori", un bimbo di 6 anni e la cuginetta di 4, sono figli di due imprenditrici di Barcellona Pozzo di Gotto che gestiscono un noto locale dell'isola. La multa di 121 euro ed è stata prontamente pagata tra non poche perplessità anche perchè una delle due mamme, Paola Donato, è consigliere comunale d'opposizione. Il sindaco di Leni, Giacomo Montecristo, ha affermato che "bisogna educare i figli a parcheggiare la bici" e che non c'è "alcuna ripicca politica" nei confronti della consigliera.