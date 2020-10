La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, l'interdizione al traffico dello Svincolo di Cocullo, limitatamente alla rampa di entrata in autostrada A25 con direzione A24/RM/AQ, è prorogata fino alle ore 20:00 del giorno 12 ottobre Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso Roma/L'Aquila/Teramo si consiglia di usufruire dello Svincolo di Pratola Peligna.