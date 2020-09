Volkswagen ID.3, maratona di 20mila km per nuovi test

Venti mila chilometri per testare la nuova Volkswagen ID.3 sulla lunga distanza. Il pilota Rainer Zietlow e il suo co-pilota Dominic Brüner sono partiti proprio in questi giorni per un tour di due mesi in Germania, a bordo della Volkswagen completamente elettrica. in un contesto, quello tedesco, nel quale l'elettromobilità sta guadagnando terreno, non solo in numero di modelli elettrici a batteria venduti ma anche in termini di infrastrutture è in espansione, Zietlow e Brüner, nel corso di un'unica maratona di due mesi, si fermeranno a circa 650 stazioni di ricarica rapida con una capacità di ricarica superiore a 60 kW. Proveranno così le qualità a lunga distanza della nuova Volkswagen ID.3, ma anche quella dell'infrastruttura in Germania. I due stanno guidando un modello di pre-produzione della ID.3 con una capacità energetica netta della batteria di 77kWh. La batteria offre un'autonomia fino a 549 km in un ciclo WLTP e sarà immessa sul mercato nella primavera 2021. Nei circoli delle corse, Rainer Zietlow si è fatto un nome come specialista di lunga distanza. I suoi progetti da record in tutto il mondo con modelli Volkswagen, tra cui tre World Records e sette record di lunga distanza, lo hanno portato in 130 paesi diversi. Nei prossimi due mesi, il team in viaggio racconterà le proprie esperienze online all'indirizzo http://www.id3-deutschlandtour.com/. A fornire aggiornamenti quotidiani, fotografie e video dalla strada, saranno gli studenti della Hochschule der Medien (Stuttgart University of Media Studies) di Stoccarda. L'Istituto di Logistica dei Trasporti dell'Università Tecnica di Dortmund ha calcolato il percorso attraverso il maggior numero possibile di aree della Germania. La squadra è partita l'altro ieri dall'hotel più a sud della Germania, vicino a Oberstdorf, e terminerà il suo viaggio al parcheggio più a nord della Germania, ad ovest di List, a Sylt. È prevista anche una visita al SOS Children's Village di Bernburg sulla Saale e una parte dei proventi pubblicitari del tour sarà devoluta proprio a questo progetto immobiliare.