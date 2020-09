DS Automobiles a Paris Fashion Week con mostra fotografica

DS Automobiles presenta un nuovo servizio fotografico editoriale di moda per la Paris Fashion Week Donna Primavera / Estate 2021.



Questa seconda edizione di 'Un Autre Regard' ha preso vita sui resti dello Château Royal a Montceaux-Lès-Meaux. Costruito all'inizio del XV secolo, era stato acquistato da Enrico II per donarlo alla moglie, la regina di Francia Caterina de Medici. Il castello fu distrutto dopo la rivoluzione e la tenuta è ora classificata come monumento storico. Decisamente all'avanguardia per l'epoca, il castello oggi mescola rovine e resti, in mezzo alle sue colonne e un padiglione restaurato. È in questa cornice che tutte le concept car presentate dalla creazione del brand, DS Aero Sport Lounge, DS X E-Tense, DS E-Tense e DS Divine, hanno posato con due modelle, Justine Nicolas e Olivia Valin, e il look di tre marchi emergenti della moda internazionale: Boyarovskaya, Thebe Magugu e Mossi.



Da questa collaborazione sono nati quattro scatti in pieno contrasto tra il fascino del patrimonio e la modernità del know-how portato dai creatori e dalle concept car di DS Automobiles. Laurent Nivalle (foto) ed Emmanuel Rouyer (video) hanno colto i punti di forza delle diverse linee per disegnare un nuovo capitolo di 'Un Autre Regard'.



''La moda è una fonte di ispirazione per l'identità del brand DS - , ricorda Laurent Nivalle, Global Brand Designer di DS Automobiles e fotografo per questa edizione di 'Un Autre Regard' -. Siamo influenzati da Ernst Haas, Saul Leiter, Hedi Slimane o Peter Lindbergh e dal cinema. In queste aree l'automobile ha sempre avuto un posto preponderante e ci è sembrato importante, in quanto marchio d'avanguardia, utilizzare questo rapporto tra automobile e moda. In queste riprese, le concept car DS giocano un ruolo importante insieme ai giovani designer che hanno uno sguardo fresco e nuovo nel loro mondo. I resti del castello reale di Montceaux-Lès-Meaux creano contrasti di luci, colori, forme, linee… che ritrovo pienamente nei codici del mio modo di fotografare. La storia della nostra eredità è molto presente assieme al grande divario con modelli come DS Divine o DS E-Tense che raccontano la storia del nostro brand. Questa alchimia mostra ciò che DS Automobiles è oggi, tra tradizione e modernità''.