Citroen Ami, a Milano Design City per nuova mobilità urbana

Appuntamento alla Milano Design City, per Citroen che sbarca in città com Ami. La vettura 100 per cento elettrica della casa francese sarà infatti presente all'evento milanese con 'Time to be my Ami', percorso immersivo alla scoperta di Ami 100% ëlectric come oggetto di mobilità urbana. Parte integrante del DNA del marchio d'oltralpe, il design è anche uno degli elementi che contraddistingue la piccola elettrica di casa Citroen che ha trovato libera espressione anche nel progetto 'Ami loves Milan', sviluppato dal marchio automobilistico in collaborazione con l'Università IED. Quattro alunni dell'Istituto Europeo di Design sono infatti stati chiamati a personalizzare Ami, ispirandosi alla loro idea di Milano.



Sono 8 i progetti realizzati che sono mostrati a partire dai giorni scorsi sui social media della marca.



Il 5 ottobre verrà annunciata la personalizzazione più apprezzata dalla e sarà possibile scoprire dal vivo questo inedito progetto di design presso lo spazio Time To Be My Ami in Via Tortona 31, proprio a Milano.



Obiettivo dichiarato da Citroen per Ami - 100% ëlectric, è quello di rendere la mobilità urbana accessibile a tutti. Già lanciata in Francia, dove ha registrato già oltre 1000 ordini dal lancio, Ami ha conquistato le strade della capitale francese con l'operazione 'Ami Paris', con al quale Citroen ha voluto sottolineare la personalità forte e colorata di Ami grazie alla personalizzazione di 20 artisti che si sono ispirati ai colori di Parigi e dei suoi quartieri.