Uber sta considerando l'acquisizione di Free Now (ex MyTaxi), la joint venture di Daimler e Bmw . Lo scrive Bloomberg che cita alcune fonti secondo cui con l'acquisizione Uber punterebbe a rafforzare la sua quota di mercato in Europa e America Latina. Ma la chiusura di un accordo, spiegano le fonti, appare comunque difficile perchè la situazione particolarmente critica del mercato per l'impatto della pandemia potrebbe complicare la trattativa sul prezzo dell'operazione.