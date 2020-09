F1: prima volta Schumi Jr, su Alfa Romeo in libere Germania

Mick Schumacher in Formula 1 almeno per un giorno. Il figlio di Michael Schumacher debutterà nel Circus nelle Libere1 del GP di Germania, al Nurburgring, venerdì 9 ottobre, sull'Alfa Romeo.

Il 21enne tedesco, membro della Ferrari Driver Academy (FDA) e attualmente in testa alla campionato FIA di Formula 2 (2 vittorie e 10 podi), salirà sulla vettura del pilota di Martina Franca Antonio Giovinazzi, con l'italiano che riprenderà il volante per il resto del weekend di gara.



Mick Schumacher "speciale debuttare al Nürburgring"

'Ringrazio l'Alfa Romeo Racing e la Ferrari Driver Academy'



"Sono felicissimo di avere questa possibilità. Fare il debutto ufficiale in Formula 1 davanti al mio pubblico di casa al Nürburgring rende questo momento ancora più speciale". Parola di Mick Schumacher nel giorno dell'annuncio della sua prima volta in un week-end ufficiale di Formula 1. "Ringrazio l'Alfa Romeo Racing e la Ferrari Driver Academy - aggiunge Schumi Junior - per avermi dato l'opportunità di avere un altro assaggio dell'aria che si respira in Formula 1 un anno e mezzo dopo il test svolto in Bahrain. Cercherò di prepararmi al meglio nei prossimi dieci giorni, in modo da poter fare il miglior lavoro possibile per la squadra e ottenere alcuni dati preziosi per il fine settimana". Del debutto in F1 di Schumi Junior parla anche Frédéric Vasseur, team principal Alfa Romeo Racing and Ceo Sauber Motorsport AG: "Non c'è dubbio che Mick sia uno dei grandi talenti emergenti e i suoi recenti risultati lo dimostrano. È ovviamente veloce, ma è anche costante e maturo, tutte caratteristiche di un campione in carica - ha detto Vasseur - Ci ha impressionato per il suo approccio e la sua etica del lavoro nelle occasioni in cui è stato con noi l'anno scorso e non vediamo l'ora di lavorare ancora una volta con lui al Nürburgring".