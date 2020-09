A Torino in 8 mesi 210 multe a monopattini, 300 a ciclisti

Da inizio anno al 2 settembre a Torino sono state elevate 210 sanzioni per monopattini e 304 per biciclette, per violazioni che vanno dal non tenere la destra all'attraversamento col rosso al passaggio in zone pedonali vietate alle due ruote. A illustrare i dati, in Consiglio comunale, l'assessora ai Trasporti Maria Lapietra in risposta a un'interpellanza sul parcheggio 'selvaggio' dei monopattini presentata dai capogruppo dei Moderati Silvio Magliano e della Lista civica Sicurezza e Legalità Raffaele Petrarulo.

"Abbiamo verificato - ha spiegato Lapietra - che le società che gestiscono il servizio inseriscano nelle loro app indicazioni e informazioni relative al divieto di abbandonare i mezzi in maniera non consona e il nostro gruppo Anci ha chiesto di migliorare la comunicazione e standardizzare le regole per la mobilità in sharing. Inoltre - ha ricordato l'assessora - stiamo realizzando aree di sosta per questi servizi e anche le sanzioni aumenteranno, a danno dei gestori, che potranno rivalersi sui loro utenti". Magliano ha replicato che "la volontà di fare la guerra alle automobili non ha permesso a questa Giunta di capire che stava penalizzando gli ultimi e le persone con disabilità motoria o sensoriale".