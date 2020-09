Tesla: Musk, auto elettrica-autonoma per 25.000 dlr in 3 anni

Elon Musk assicura: Tesla sarà in grado di produrre entro tre anni un'auto elettrica senza guidatore che costerà 25.000 dollari. Una previsione che, secondo gli analisti, è ottimistica. E Musk non è nuovo a stime eccessivamente rosee.

"In tre anni da ora abbiamo fiducia nel fatto che riusciremo a produrre una vettura elettrica completamente autonoma da 25.000 dollari", dice Musk spiegando che Tesla "intende rendere il prezzo di mercato della vettura e delle sue vetture in generale il più competitivo possibile a patto che la società non perda soldi".

Musk prevede inoltre che le consegne di Tesla aumenteranno quest'anno del 30-40% rispetto allo scorso anno", implicando un aumento in una forchetta fra le 477.750 e le 514.500 vetture.

"Nel 2019 abbiamo avuto una crescita del 50% - osserva Musk -. Penso che faremo bene anche nel 2020, probabilmente con una crescita fra il 30 e il 40% nonostante le circostanze molto difficili".