Milano AutoClassica, ci sarà anche la Coppa Milano-Sanremo

La Coppa Milano-Sanremo sbarca a Milano Autoclassica. In occasione del Salone dell'Auto Classica e Sportiva, in programma a Fiera Milano Rho dal 25 al 27 settembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 19.00, l'organizzazione della Coppa Milano-Sanremo sarà presente all'interno del padiglione 22 presso l'Area Incontri di ACI Storico. La dodicesima edizione della Rievocazione Storica, che si terrà dal 25 al 27 marzo 2021, verrà presentata domenica 27 alle ore 14.30 all'interno del panel 'Gareggiare con l'auto d'epoca: la Coppa Milano-Sanremo' a cura dell'Automobile Club di Milano. In virtù del legame storico con il territorio, l'Organizzazione sarà presente anche presso stand E 12 del CMAE - Club Milanese Automotoveicoli d'Epoca presso il padiglione 24.



Proprio in concomitanza con il Salone, la Coppa Milano-Sanremo apri anche ufficialmente le iscrizioni. La partecipazione alla corsa sarà riservata alle auto, costruite tra il 1906 e il 1976, munite di passaporto F.I.V.A., o di fiche F.I.A. Heritage, o di omologazione A.S.I., o fiche A.C.I. Sport, o appartenenti ad un registro di marca. La manifestazione comprenderà anche un rendez-vous per auto costruite tra il 1976 e il 1990.



Nell'ottica di allargare i target di riferimento, l'organizzazione sta inoltre lavorando per aggiungere una nuova categoria riservata alle supercar moderne. Lungo il percorso di oltre 700 chilometri, i 'bolidi di ieri' attraverseranno molte città di Lombardia, Piemonte e Liguria. All'interno della dodicesima Rievocazione Storica si terrà, come da tradizione, la prestigiosa 'Coppa delle Dame', concepita, per la prima volta agli inizi del secolo scorso, grazie alla numerosa partecipazione di equipaggi femminili. Nata come opportunità per pochi facoltosi appassionati, la Coppa Milano-Sanremo ha visto, negli anni, correre grandi campioni del volante e illustri personaggi del jet set internazionale, come ad esempio il Principe Adalberto di Savoia (vincitore nel 1933).