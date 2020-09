Free Now approda in Francia grazie a integrazione con Kapten

Free Now approda in Francia. Il mobility provider leader in Europa avvia i suoi servizi nel Paese d'Oltralpe, grazie all'integrazione dell'operatore di ride-hailing Kapten, acquisito dal gruppo nel 2017. Da questo momento, i 26 milioni di passeggeri europei di Free Now potranno utilizzare l'app anche a Parigi, Nizza e Lione, oltre che in più di 100 città d'Europa.L'integrazione di Kapten porta a cambiamenti nella struttura dirigenziale: poiché Kapten e i servizi Free Now sono inglobati all'interno del gruppo Free Now, Eckart Diepenhorst, che ha finora guidato il servizio Free Now in Europa, assumerà il nuovo ruolo di responsabile del personale e della comunicazione. Sébastien Oebel, ex ceo di Kapten, assumerà invece il ruolo di direttore operativo (COO) e guiderà le attività di ride hailing (servizi taxi e ncc) in tutta Europa: ''Il ride hailing è un settore entusiasmante con un grande potenziale. Non vedo l'ora di costruire sul successo ottenuto da Kapten in Francia la visione di Free Now di rendere la mobilità accessibile a tutti'' afferma Oebel. Marc Berg, invece, continuerà a guidare il gruppo come ceo.Attraverso questa nuova fusione, Free Now sarà disponibile in Francia per la prima volta. ''L'integrazione di Kapten segna un nuovo importante successo per noi, poichè la Francia è uno dei mercati più strategici per il ride-hailing in Europa - dichiara Berg - .



Gli utenti di Free Now avranno ora accesso a più di 30.000 conducenti disponibili tra Parigi, Nizza e Lione. I dati ci mostrano che i nostri clienti stavano aspettando questo momento: solo nel 2019, quando Free Now non era ancora disponibile in Francia, la nostra app è stata aperta oltre 3,5 milioni di volte. Da oggi sarà finalmente possibile utilizzarla''.