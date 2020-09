F1: Domenicali alla guida di Liberty Media dal 2021

Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari ed attuale presidente della Lamborghini, nel 2021 diventerà il nuovo capo della Formula 1. Il dirigente imolese, 55 anni, ha diretto il reparto corse di Maranello fino all'inizio del 2014. La nomina non è stata ancora formalizzata, ma ha trovato conferma da fonti autorevoli, riferisce la Bbc.

Prenderà il posto di Chase Carey, CEO e presidente della F1 da quando il gruppo statunitense Liberty Media ne ha rilevato i diritti nel 2017. Carey conserverà la carica di presidente, in una forma ancora da definire.

Domenicali non ha ancora firmato un contratto, ma la notizia è stata già comunicata ai responsabili dei team.

Laureatosi in Economia e Commercio all'università di Bologna, nel 1991 Domenicali è approdato alla Ferrari, subentrando nel 2007 a Jean Todt - attuale presidente della FIA - alla guida della squadra. Nel 2014 le dimissioni da Maranello, seguite dal passaggio in Lamborghini. E' una figura molto rispettata e apprezzata in F1, un personaggio carismatico, con una solida esperienza gestionale. E' inoltre l'ultimo team principal con cui la Ferrari ha vinto un titolo mondiale, il campionato costruttori nel 2008.

La sua imminente nomina comporterà che sia la società titolare dei diritti commerciali, sia l'organo di governo della F1 saranno guidati da ex manager Ferrari.