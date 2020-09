Citroën, alla Milano Design City riflettori puntati su Ami

Citroën partecipa alla Milano Design City con 'Time to be my Amy', un percorso immersivo alla scoperta di Ami - 100% ëlectric, oggetto di mobilità urbana, ultracompatto e 100% elettrico, accessibile a tutti, a partire da 14 anni. Il veicolo della casa del Double Chevron sarà protagonista di un concept-space presso lo Spazio Quattrocento di via Tortona 31. 'Time to be my Amy' è stato progettato come un percorso immersivo all'interno del mondo di Ami - 100% ëlectric: seguendo il file rouge dei prodotti ispirati ad Ami, l'allestimento accompagnerà il pubblico alla scoperta delle peculiarità di questo rivoluzionario oggetto di mobilità urbana, fra innovazione tecnologica, design, accessibilità e comfort.



Con Ami, Citroën offre una soluzione moderna e rivoluzionaria ai bisogni di mobilità urbana, dove l'esigenza di una guida individuale, agile e a impatto zero si lega alla funzionalità di un design innovativo. Ami - 100% ëlectric rappresenta una nuova soluzione di mobilità urbana per Citroën, facile, accessibile a tutti e a zero emissioni. Ami risponde alle esigenze di mobilità in città e di rispetto ambientale. Spinta da un motore 100% elettrico, Ami assicura un'autonomia a zero emissioni di 70 km, con una velocità massima di 45 km/h. La batteria da 5,5 kWh può essere ricaricata facilmente da una normale presa domestica da 220 V in sole 3 ore con il cavo elettrico previsto a bordo.



Accessibile a tutti, Ami - 100% ëlectric offre una reale libertà di movimento: può essere guidata con patente AM, a partire dai 14 anni. Stile unico e dimensioni ultracompatte, con 2,41 metri di lunghezza e 1,39 di larghezza, Ami permette a due persone, sedute una accanto all'altra, di spostarsi comodamente in un ambiente confortevole, inondato di luce grazie anche al tetto panoramico di serie, e dove ogni spazio è sfruttato sapientemente al meglio.