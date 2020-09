Auto: è morto a Modena Francesco Stanguellini

"Un nome che per la città rimane indissolubilmente legato alla tradizione dei motori, che per lui è stata anche autentica tradizione di famiglia". Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ricorda così Francesco Stanguellini, scomparso all'età di 76 anni. Figlio di Vittorio, fondatore dell'attività motoristica e collaboratore di Enzo Ferrari, Francesco Stanguellini ha continuato la tradizione familiare e nel 1996 ha dato vita anche al museo che ripercorre la storia della casa automobilistica.

"Condivido quindi - spiega Muzzarelli - l'idea di ModenaFiere e di Mauro Battaglia, organizzatore di Modena Motor Gallery, di dedicare a Francesco Stanguellini l'ottava edizione della manifestazione al via in questi giorni".