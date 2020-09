Mercedes Benz, Carlotta e Carlchen mascotte del Museum

Il Mercedes-Benz Museum di Stoccarda avrà due mascotte: Carlotta e Carlchen. Entrambi appariranno come una coppia su materiali adatti ai bambini e come figure caratterizzanti per articoli di merchandising. Carlotta avrà anche la sua parte da solista: è stata, infatti, pensata per rappresentare il museo sia in forma digitale che fisica, con un ruolo da protagonista in molti eventi come figura identificativa del museo. Carlotta farà la sua prima apparizione ad un evento in pubblico il prossimo 3 ottobre. Più di 20 mascotte, provenienti da enti e istituzioni di Stoccarda e della Regione faranno la loro apparizione alla prima di Carlotta al Mercedes-Benz Museum il 3 ottobre 2020, tra cui Hirsch e Greif, due figure araldiche associate allo stato tedesco del Baden-Württemberg, i classici personaggi della Svevia, Äffle e Pferdl, la mascotte del football club VfB Stugarttt, Fritzle e tanti altri. Il 3 ottobre 2020, Carlotta e le mascotte in visita porteranno in scena tre spettacoli nella Sala Grande del Museo Mercedes-Benz organizzati dal gruppo teatrale improvvisato di Stoccarda, Kanonenfutter. Lo Studio studiokurbos di Stoccarda ha progettato le due figure - inizialmente come grafica bidimensionale, in seguito come modelli digitali tridimensionali. Il risultato sono due simpatici personaggi: Carlotta, una figura che cattura le linee architettoniche distintive del museo, create dall'UNStudio van Berkel & Bos (Amsterdam), e Carlchen, un'automobile dai tratti umani e dalla stella Mercedes sul radiatore. Entrambe le figure rappresentano il museo e il suo contenuto. Questo vale anche per i nomi che nascono da un gioco di parole che incorporano la parola 'auto' e 'Carl' (per Carl Benz), perfetti per il Mercedes-Benz Museum. La società Steegmüller Sculptures ha utilizzato i disegni digitali per dare vita alla figura di Carlotta. L'azienda, con sede a Ostfildern in Germania, è specializzata nel trasformare i modelli in sculture animate.