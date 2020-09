Rolls-Royce Motor Cars Roma è Marketing Dealer of the Year

Rolls-Royce Motor Cars Roma, il dealer italiano del brand britannico che fa parte della filiale italiana del Bmw Group, è stato premiato come Marketing Dealer of the Year della Regione che include Regno Unito, Europa, Russia e parte dell'Asia, nel contesto del 2019 Global Dealer of the Year Awards. ''Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento - ha dichiarato Gianluca Durante, direttore generale di Bmw Roma - che premia l'impegno di tutto il nostro team nel realizzare attività di marketing uniche, dedicate ad un pubblico di eccellenza come è quello Rolls-Royce, operando attraverso i canali social e su tutto il territorio nazionale anche grazie a partnership di assoluto livello''. Le lussuose automobili Rolls-Royce sono vendute in più di 50 Paesi in tutto il mondo attraverso una rete globale di 135 concessionarie che supportano la continua dedizione dell'azienda all'ipercentricità del cliente, mettendo gli straordinari clienti del marchio al centro del marchio Rolls-Royce. Consociata cheè interamente controllata da Bmw Group, Rolls-Royce Motor Cars occupa oltre 2.000 persone qualificate presso la sede centrale e lo stabilimento di produzione a Goodwood, West Sussex, unico sito in cui le auto super-lusso con la statuetta alata della Spirit of Ecstasy sul cofano sono realizzate artigianalmente.