Auto: a Torino Vtm, aziende a confronto su mobilità futuro

Dalla mobilità sostenibile alla digitalizzazione dei processi e all'intelligenza artificiale, il manufacturing all'avanguardia e l'avvento del 5G. Sono i temi al centro di VTM, la convention dedicata ai trasporti ed all'automotive che riunisce a Torino, oggi e domani, alcuni dei principali operatori ed esperti del settore, nazionali e internazionali. L'evento, che vuole offrire un'occasione di confronto, anche in vista della seconda edizione del VTM - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings, in programma a fine marzo 2021, ha luogo al Teatro Regio ed è disponibile online in diretta streaming, in italiano e in inglese.Tra gli ospiti Pietro Gorlier (Fca Group) e il car designer Chris Bangle.

L'evento, organizzato da abe - advanced business event, con Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, Camera di commercio di Cuneo e la collaborazione di Ceipiemonte, offre inoltre un'occasione di confronto e di networking con i principali player mondiali della mobilità e non solo.

"Il Piemonte è la regione italiana dell'industria dell'auto.

Per questo motivo abbiamo diversi compiti: primo tra tutti, diventare un raccordo insostituibile tra i tanti soggetti che si occupano di automotive, siano essi grandi e piccole aziende, poli di ricerca e Università; il secondo è offrire un supporto costante alle aziende che vogliono affacciarsi all'estero", commenta l'assessore regionale all'Internazionalizzazione, Fabrizio Ricca. "Il mondo dell'auto e della mobilità sono in grande trasformazione a partire da elettrificazione, connettività, guida autonoma, sostenibilità ambientale e intelligenza artificiale. Negli ultimi 3 anni l'88% delle nostre imprese ha già effettuato concrete innovazioni di processo o di prodotto in questi ambiti e ben il 77% è stabilmente presente all'estero", spiega Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino.