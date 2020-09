A Hertz premio migliore autonoleggio per clienti business

Assegnato a Hertz l'Italian Mission Award 2020 come migliore società di autonoleggio per i viaggiatori di affari. Il premio, giunto alla settima edizione, è stato consegnato presso gli spazi del Superstudio Più di Milano. Gli Italian Mission Awards celebrano i traguardi raggiunti da tutti gli operatori del settore del business travel, suddivisi in 28 categorie. ''Sono molto orgoglioso stasera di essere qui sul palco del Superstudio Più, a rappresentare tutta la squadra Hertz che con questo riconoscimento ha dimostrato ancora una volta la passione che mette nel proprio lavoro - ha detto Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia -. Questo riconoscimento ha per noi un valore particolare sia per il momento storico che stiamo attraversando, e che ha avuto un impatto così importante sulla vita privata e professionale di tutti noi, sia perché celebra 60 anni di Hertz in Italia che, anche con questo premio del Business Travel, si confermano apprezzati dagli ospiti. Quel che rende ancora più speciale questo premio è che sono state proprio l'eccellenza e la qualità del servizio, unite alla trasparenza delle tariffe e alla capillare presenza sul territorio italiano e nel mondo, ad aver spinto la giuria ad assegnarci il riconoscimento, e questi rappresentano i valori chiave alla base della filosofia che guida il nostro lavoro ogni giorno''.



Italian Mission Awards 2020 ha posto l'accento sull'importanza di un servizio il più possibile tailor made e centrato sulla cura nei confronti del cliente. Un valore che si traduce nella possibilità di essere assistiti in ogni momento dell'esperienza di noleggio e per Hertz rappresenta l'opportunità di distinguere la propria offerta.