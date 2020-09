Opel Corsa-e, è auto ufficiale X Factor 2020

Opel sarà l' auto ufficiale di X Factor anche nell'edizione 2020, al via da giovedì 17 su Sky Uno e in streaming su NOW TV. Nell'ambito della collaborazione, la casa tedesca punterà tutto sull'elettrico per sostenere la crescita della nuova mobilità sostenibile. Opel Corsa-e e Nuovo Mokka-e saranno le protagoniste su fronte della mobilità per la logistica del programma presentato da Alessandro Cattelan e che quest'anno vede in giuria Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Se Opel Corsa-e è già un successo di mercato, per Opel Nuovo Mokka-e quella di X Factor sarà l'occasione per un lancio all'insegna del talento. Anche la scelta di puntare sulle sue 'elettriche' a supporto dello show televisivo, conferma la scelta di Opel di essere presente tra i leader nel mondo delle vetture a basse emissioni e dell'elettrico vero, quello con la spina. Proprio per questo Opel ha puntato sul lancio di numerosi modelli elettrificati, 4 nel 2020 e altri 4 nel 2021, per raggiungere l'elettrificazione della propria gamma di vetture e veicoli commerciali entro il 2024.