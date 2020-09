Innovazione: a Brunico nasce polo dell'automotive

Con la posa della prima pietra, prende le mosse "Noi Techpark Brunico", il nuovo polo dell'innovazione dedicato all'automotive, che aprirà le porte nel 2022 per favorire lo sviluppo di nuove competenze in un settore chiave per l'economia altoatesina.

Il centro, che offrirà strutture di ricerca e formazione in collaborazione con la Libera Università di Bolzano, nasce su impulso dell'Automotive Excellence Alto Adige, la rete che riunisce alcune delle più grandi aziende del settore automobilistico.

"Un'automobile su tre nel mondo monta componenti sviluppate e prodotte in Alto Adige dove si concentrano oltre 800 aziende specializzate nel settore automation e automotive che danno lavoro a più di 16.000 persone generando oltre un miliardo di euro di fatturato e realizzando, da sole, il 50% dell'export locale", ha sottolineato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

Il nuovo polo di Brunico offrirà, da un lato, le strutture di ricerca e formazione della Lub e, dall'altro, spazi per le imprese, gli istituti di ricerca, le start-up e per il co-working.