Cupra parteciperà a campionato Extreme E 2021 con team ABT

In occasione dell'inaugurazione del suo primo Garage in Europa ad Amburgo (il debutto a livello mondiale è avvenuto a Città del Messico) Cupra, la marca sportiva di Seat, ha annunciato l'avvio di una nuova avventura elettrica, rappresentata dalla partecipazione con un buggy elettrico alle gare off-road Extreme E come partner principale del team ABT Sportsline.



Wayne Griffiths amministratore delegato di Cupra e Werner Tietz vicepresidente esecutivo della ricerca e sviluppo di Seat hanno svelato la showcar del team, accompagnati da Alejandro Agag, fondatore e Ceo di Extreme E, e Hans-Juergen Abt, direttore di ABT Sportsline, svelando che Mattias Ekstroem, ambasciatore Cupra e campione di Rallycross e DTM, sarà uno dei piloti del team per la prima stagione dell'Extreme E.



''La Extreme E - ha detto Werner Tietz - si identifica perfettamente con l'atteggiamento competitivo di Cupra nel mondo delle corse e la sua ambizione di esplorare nuove esperienze nel motorsport. Per questo motivo, la decisione di diventare il primo marchio auto a partecipare a questa competizione rafforzando la collaborazione con ABT è la prova della visione condivisa tra i due partner per reinventare il mondo delle auto ad alte prestazioni attraverso l'elettrificazione''.



La prima stagione del campionato Extreme E, prevista per l'inizio del 2021, si svolgerà in cinque aree del pianeta tra cui l'Artico, il deserto, la giungla, i ghiacciai e gli oceani, luoghi che sono stati danneggiati o colpiti dai cambiamenti climatici. Questo viaggio globale articolato in cinque eventi utilizzerà la sua piattaforma di intrattenimento internazionale per promuovere l'elettrificazione, la sostenibilità e l'uguaglianza.



Con l'apertura del primo Cupra Garage in Europa ad Amburgo, il brand sportivo spagnolo raggiunge 105 punti vendita in tutto il Paese. ''La Germania è il mercato più importante di Cupra - ha ribadito Wayne Griffiths - dove lo scorso anno abbiamo venduto più di 10.000 auto e ora siamo tornati crescere a doppia cifra.



L'apertura del primo Garage Cupra in Europa si aggiunge ai 247 specialisti Cupra che abbiamo già in tutto il mondo e rappresenta un passo avanti nella nostra strategia di distribuzione per diventare un marchio globale''.



Situato alla periferia della città, il Garage Cupra di Amburgo occupa un edificio industriale di 340 metri degli Anni '20, ristrutturato per diventare uno spazio contemporaneo dedicato esclusivamente al marchio. Suddiviso in un'area espositiva - che può ospitare cinque vetture - e un'officina post vendita, lo spazio prevede la presenza di due master Cupra e di un responsabile delle vendite. Sono disponibili anche di un'area racing e una selezione di prodotti da competizione e accessori lifestyle. Cupra ha inoltre allestito uno spazio ad Amburgo con accesso diretto alla strada per la consegna dei veicoli e le prove di guida.