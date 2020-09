Alfa Giulia e Stelvio, 2 vittorie classe nei VSA AutoPacific

Successo su più fronti per FCA che in Usa, nella 24ma edizione dell'indagine annuale ha affermato il presidente di AutoPacific George Peterson (VSA), ha guadagnato nell'edizione ben sei premi VSA, tra cui il prestigioso Highest Satisfaction Popular Brand per la marca Ram. Per il secondo anno consecutivo il modello Ram 1500 si è anche aggiudicato anche il trofeo nella categoria Full-size Pickup. Su tutto spicca il premio attribuito da AutoPacific - società di consulenza e di analisi del settore automotive - ad Alfa Romeo che ha ottenuto con Giulia il Vehicle Satisfaction Awards nella categoria Standard Luxury Car e con Stelvio (a pari merito con Cadillac XT5) in quella degli Standard Luxury Crossover Suv.



Completano il successo di FCA in questa analisi basata sul grado di soddisfazione dei proprietari attraverso 27 giudizi individuali per ogni modello, il premio nella categoria Large Car attribuito a Chrysler 300 e quello conquistato dalla Dodge Challenger nella categoria Sport / Sporty Car. ''Alfa Romeo è entrata negli ultimi anni nel mercato delle auto di lusso e in quello degli XSuv di lusso, apprezzata dai proprietari per la maneggevolezza e il divertimento nella guida - ha affermato il presidente di AutoPacific George Peterson- I proprietari apprezzano inoltre il confort dei sedili anteriori di Giulia e la facilità d'ingresso e uscita al posto guida di Stelvio.



Entrare nel mercato statunitense è una sfida, ma Alfa Romeo ha affrontato l'ulteriore sfida di competere con marchi di lusso affermati, cosa che ha fatto eccezionalmente bene grazie alle prestazioni e allo stile. Gli aggiornamenti al sistema di infotainment di Alfas per il 2020 sono stati particolarmente determinanti per la vittoria''.Alle spalle di FCA si sono piazzate, per numero di VSA attribuiti, Hyundai (5 modelli) e Kia (4 modelli).