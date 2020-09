Peugeot, suv 3008 e 5008 raggiungono quota 100mila in Italia

Successo per la gamma suv di Peugeot: sono 100 mila infatti i clienti italiani che hanno scelto di guidare 3008, primo sport utility della storia a vincere il premio di Auto dell'Anno, e 5008, in grado di accogliere 7 persone a bordo. Il primo, grazie anche al debutto sul mercato qualche mese prima del secondo (fine 2016), ha conquistato nel nostro Paese quasi 85 mila clienti, mentre 5008 dal debutto avvenuto a metà 2017 è stato scelto daoltre 15.000 italiani.



Complessivamente, nel mondo sono stati consegnati oltre 1.100.000 esemplari, suddivisi tra 800.000 unità di 3008 e 300.000 di 5008.



Da inizio anno, il suv 3008 è stabilmente sul podio del segmento C-suv in Italia, dove è lo sport utility del brand europeo più venduto, con l'8,5% di quota. Peugeot 5008, dal canto suo, continua ad essere il suv con 7 posti di serie più venduto nel nostro Paese.



Due modelli che hanno contribuito ad elevare ancor più il posizionamento del marchio all'interno del mercato. Sui suv 3008 e 5008 ha infatti debuttato il Peugeot i-Cockpit con quadro strumenti totalmente digitale e di serie su tutti gli allestimenti. Ma sono stati anche gli Adas, i sistemi di assistenza attiva alla guida, che hanno convinto i clienti che si sono messi al volante dei suv Peugeot.