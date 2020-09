Licoln lancia nei suoi modelli premium il 'fitness mentale'

Soprattutto nei modelli di lusso si erano già visti e apprezzati sistemi per rendere accogliente l'abitacolo con raffinati impianti di trattamento dell'aria climatizzata, con apposite regolazioni dell'illuminazione interna, con possibilità di massaggio attraverso dispositivi interni ai sedili e, non ultima, la profumazione ad hoc della zona abitabile per attivare la cosiddetta aromaterapia. Ora però Lincoln - il brand premium del Gruppo Ford - va oltre e lancia per i suoi clienti in Nordamerica il fitness mentale.



Lo fa portando a bordo delle sue berline e dei suoi suv Calm, la App numero 1 per il benessere emotivo e mentale, progettata per aiutare a gestire lo stress e vivere una vita più felice e più sana. Con centinaia di ore di contenuti audio originali disponibili in sei lingue, Calm supporta gli utenti in più di 190 Paesi e vanta oltre 80 milioni di download fino ad oggi, con una media di 100mila nuovi utenti al giorno. L'iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Lincoln e Calm - si legge nella nota della Casa del Gruppo Ford - arriva in un momento ideale visto che le ricerche confermano come meditazione e consapevolezza sono una parte fondamentale della cura del benessere individuale. E per sfruttare queste esperienze senza stress alcuno, Lincoln offrirà ai propri clienti (proprietari di un modello dal 2000 in poi) un abbonamento premium gratuito a Calm.



"Il senso di protezione e benessere sono fondamentali per il marchio Lincoln e tutto ciò che facciamo per i nostri clienti - ha affermato Michael Sprague, direttore Nord America di Lincoln Motor Company - Questa collaborazione, la prima nel suo genere nel settore automobilistico, è un altro modo per noi di regalare qualcosa di personale ai nostri clienti, offrire un senso di calma e di equilibrio in modo che possano concentrarsi su ciò che conta di più". Questa iniziativa era stata preceduta nel 2019 da un test con consumatori selezionati che avevano ricevuto in omaggio da Licoln l'abbonamento alla App. Intervistati dopo questo periodo, tra i 1.500 clienti intervistati il 97% aveva dichiarato di aver trovato positiva l'esperienza di Calm.